Bursa'da tekstil fabrikasında grev

Bursa'da Yeşim Tekstil'de çalışan işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle grev başlattı.

Haber Merkezi

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bursa Pilot Şubesi ile Yeşim Tekstil firması arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Yıldırım ilçesindeki fabrikada grev başlatan işçiler, sabaha karşı tesisin bahçesinde toplandı. "Bu iş yerinde grev var" yazan pankartlar asan işçiler, müzik eşliğinde halay çekti.

TEKSİF Bursa Pilot Şube Başkanı İsmail Kutur, gazetecilere, işveren temsilcileriyle Ağustos ayından bu yana toplu sözleşme için görüştüklerini söyledi. Kutur, "En son bizim istediğimiz yüzde 25'lik zam teklifine işveren yüzde 5 teklif etti. Bunda da anlaşamadık ve kanuni hakkımız olan grev kararı aldık" dedi.

Greve yaklaşık 4 bin 500 işçinin katıldığı söyleniyor. (AA)

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