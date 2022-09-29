Bursa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre akşam saat 19.30 civarında Halil G. (53) tarafından silah ile açılan ateş sonucu Ekrem T. (30) yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan M.K., S.K., M.K. isimli vatandaşlar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası gözaltına aldığı Halil G., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, ilçeye güvenlik amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)