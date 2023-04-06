Bursa'da servis minibüsleri çarpıştı: 15 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

İzmir Yolu Caddesi'nin İrfaniye kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 16 S 4659 plakalı servis minibüsüne arkadan gelen 16 S 4309 plakalı minibüs ve bu araca da 16 S 0360 plakalı minibüs çarptı.

Kazanın etkisiyle minibüslerdeki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)