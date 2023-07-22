Bursa'da Semra Elmas'ın ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında cansız bedeni bulunan Semra Elmas'ı öldürdüğü iddia edilen bir şüpheli, tutuklandı.
Mezitler bölgesindeki Mezit Deresi kenarında 13 Haziran'da bir kadının cansız bedeninin bulunması üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, cansız bedeni Semra Elmas'a ait olduğunu belirledi.
Elmas'ın öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine araştırma başlatıldı.
Ekipler, Elmas'ı öldürdüğü öne sürülen Arif Ç'yi (51) yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Arif Ç, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)