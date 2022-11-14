Bursa'da sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor: 2 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ile E.O.'nun yaşamını yitirdiği bildirildi. N.E, K.C., F.İ. ve B.D.'nin (44) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (AA)

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