Bursa'da sağlık çalışanlarına linç girişimi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ediyor.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphelisi bir kişi, kendisinden maske takmasını isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına yönelik linç girişimi, sosyal medyada "Sağlık Ağı" adlı hesaptan paylaşıldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid şüphelisi bir hastaya maske takması istenmesinin ardından sağlık çalışanlarına linç girişiminde bulunuldu. #BeyazKod1111 pic.twitter.com/tpKx7E4ioG— Sağlık Ağı (@agisaglik) August 3, 2022