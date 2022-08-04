Bursa'da sağlık çalışanlarına linç girişimi

Bursa'da koronavirüs şüphelisi şahıs, kendisinden maske takmasını istemeleri üzerine sağlık çalışanlarına saldırdı.

Haber Merkezi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam ediyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphelisi bir kişi, kendisinden maske takmasını isteyen sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına yönelik linç girişimi, sosyal medyada "Sağlık Ağı" adlı hesaptan paylaşıldı.

Haber

Sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te olağanüstü toplantı çağrısı yeterli sayıya ulaşılamadığı için düştü