Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim alanına yaklaştı

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayvanlar tahliye edildi

Alevlerin evlerine sıçramaması için çalışmalarına destek veren mahalle halkı, ahırlarındaki hayvanlarını güvenli alana götürdü.

Zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede arazözler ve diğer araçlarla yürütülen söndürme çalışmasına havadan iki helikopter ve bir uçakla destek veriliyor.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.(AA)