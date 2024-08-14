Bursa’da okul müdürü şeriat ilan etti: ‘Başı açık öğrenciye karışırız’

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık ve okul yönetimi 7 Ağustos tarihinde velilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Kırbıyık’ın velilere “Çocuklarınızın başını kapatmayacaksanız bu okula göndermeyin, biz okulda başı açık öğrenci istemiyoruz” dediği belirtildi.

Bu sözlere şaşıran veliler Kırbıyık’ın konuşmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi’ne veliler tarafından ulaştırılan videoda Kırbıyık’ın “Biz İslamın tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız başını örtmeyen öğrenciye de karışırız” dediği görülüyor.

Kırbıyık videoda ayrıca şu ifadeleri kullanıyor:

“Bu okulda namaz, başörtüsü, kurban, oruç tartışılamaz. Usul erkan öğretmek için uğraşıyoruz. Sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz”, “Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuzun kesinlikle bu okulda olmamalısınız. Çünkü bu okulda ben, müdür yardımcısı, öğretmenler müdahalecidir, karışırız, gerektiğinde bağırırız, sert davranırız. Gevşeklik hiçbir zaman insana fayda vermez”, “Her şeyine karışırız öğrencinin. Çünkü iyi bir Müslüman yetiştirmeye çalışıyoruz”…

Görevi kötüye kullanma ve ayrımcılıktan suç duyurusu

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, okul müdürü Kırbıyık hakkında hem “görevi kötüye kullanma” hem de “ayrımcılık”tan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da Kırbıyık’ı görevden almasını beklediklerini kaydetti.

Toplantıda olanlar hakkında konuşan Toy “Konuşmasının başında başı açık kız öğrenciyi okulda istemediğini söylüyor. Veliler bunu duyduğunda çok şaşırıyor ve video çekmeye başlıyorlar. Konuşmanın sonunda tekrar ediyor, ‘şort giyene de baş örtüsü takmayana da karışırız’ diye. Ama en başından zaten açık şekilde ifade etmiş, ‘Çocuklarınızın başını kapatmayacaksanız bu okula göndermeyin, biz bu okulda başı açık öğrenci istemiyoruz’ diyor zaten” dedi.

Veliler de şikayetçi oldu

Velilerin toplantıdan ayrıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bu konuda idari şikayette bulunduğunu belirten Toy, ancak velilere aradan bir hafta geçmesine karşın dönüş yapılmadığını, velilerin de bu meselenin kapatılacağını ve çocuklarının o okula gitme özgürlüğünün de ellerinden alınacağını düşünerek video ile birlikte sendikaya ulaştıklarını aktardı.

Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak okul müdürü hakkında hem görevi kötüye kullanmak hem de ayrımcılık konularında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Toy, aynı zamanda İHH temsilcisi olan Kırbıyık’ın okuldaki gerici uygulamalarının bu son açıklamasından ibaret olmadığını ifade etti:

“Okulda bu gerici uygulama ilk defa yaşanmıyor daha önce de benzer uygulamalar var. Öğrencilere, öğretmenlere, velilere müdürün şeriat kuralları uygulama arzusu zaten yansımış durumda. Bizim de takipte olduğumuz bir okul müdürüydü. Bu müdürün görevden el çektirilmesini istiyoruz.”

Okul ve okul müdürü hakkında inceleme talebi

Kırbıyık’ın “ne demek psikolojim bozuldu, bunu nasıl ölçüyorsunuz” gibi “bir eğitimciye yakışmayan ve pedagojiyle ilgisi olmayan” ifadelerinden dolayı da görevine devam etmemesi gerektiğini kaydeden Toy “Hem okulun tüm faaliyetleri hem de müdürün bu gerici faaliyetleriyle ilgili ciddi bir inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Savcılığa da zaten bu başvuruda bulunduk. Bir an önce Milli Eğitim Müdürü’nün bu müdürün açığa alındığını ilan etmesini ve soruşturma bitene kadar da görevden el çektirilmesini bekliyoruz. Biz adli süreçteki mücadelemizi de devam ettireceğiz. Bursa’da çok sayıda ilerici ve Cumhuriyetten yana demokratik kitle örgütleri de bize ulaştılar. Gerici zihniyetle onlarla birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Deniz Feneri Derneği'ne öğrencilerden para toplanmış

Eğitim-İş Bursa Şubesi tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında da laik bir cumhuriyetin milli eğitim sistemiyle bağdaşmayan, AKP’nin hedeflediği eğitim sisteminin kendisini bir kez daha, bu kez Bursa’nın Yıldırım ilçesinde gösterdiği kaydedildi.

“Belli ki okul yönetimi gerici düşüncelerin, şeriat devletlerindeki uygulamalarını öğrencilerin üzerinde denemek istemektedir ve bunu açık açık söylemekten de çekinmemektedir” denilen açıklamada aynı okulun öğrencilerinden Deniz Feneri Derneği’ne para toplanması skandalı da hatırlatıldı:

“Daha önce aynı okulun öğrencilerinden toplanan 27 bin TL’yi birçok skandala imza atan Deniz Feneri Derneği’ne teslim ettiği basına yansıyan okul müdürü ve yönetimi ne yapmak istemektedir ve neye hizmet etmektedir?”

Açıklamada “Şeriat hayaliyle, yetişme çağında olan çocukları nesnel gerçeklerden ve çağdaş eğitimden koparan tüm sorumlular hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatılmalı, şeffaf biçimde yürütülmesi gereken bu soruşturmaların sonuçları kamuoyuna bildirilmelidir. Eğitim-İş olarak konuya ilişkin Okul Müdürü hakkında adli süreci başlatarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı, laik Cumhuriyetle bağdaşmayan, milli eğitimle ilgisi olmayan, çocuklara uygulanan baskı ve ayrımcılığın hesabını soracağımızı bir kez daha belirtiyoruz” denildi.

Kız çocuklarının yüzleri emojiyle gizleniyor

“FETÖ”den alınan okullardan biri olan ve yeni tarikat ve cemaatlerin yönetimine verildiği anlaşılan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun Instagram sayfasındaki fotoğraflarda da kız öğrencilerin yüzlerinin emojilerle kapatılmış olduğu görüldü: