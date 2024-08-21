Bursa’da motosiklet kazası can aldı: ‘Mücadelemiz böyle olaylar yaşanmasın diye’

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 11 Ağustos Pazar günü Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Oktay Efe B.’nin kullandığı motosiklet 75 yaşındaki Saadet Seven’e çarptı. Kazanın ardından sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seven, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Oktay Efe B.’nin, kaza sırasında kullandığı 250 cc’lik motosikleti kullanmak için yeterli ehliyete sahip olmadığı ortaya çıktı. Görgü tanığı yurttaşların söyledikleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve Saadet Seven’in vücudundaki izlere göre Oktay Efe B., 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda olması gerekenin üstünde bir hızla gidiyordu.

Kazanın yaşandığı caddeden bir hız sınırı tabelası.

Saadet Seven’in oğlu İrfan Seven, olay ardından yaptığı ilk açıklamada “Motoru kullanan şahsın arkasında babası da var. Trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsüyle tartışma yaşamışlar. Bu yüzden hızını arttırmış. Hızını arttırdığı sırada anneme çarpıyor. Daha sonra savruluyorlar ve otomobil sürücüsü gelerek motosiklet sürücüsü ve babasını darp ediyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, adalet istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Kaza anına dair kamera görüntüleri

Zanlı ‘Hızlı gitmiyordum’ demiş: ‘Hem kamera görüntüleri hem çevredeki arkadaşların söylediği bunun aksi’

Olayı ve dava sürecini, kazada annesi Saadet Seven’i kaybeden İrfan Seven ile konuştuk.

Kazanın olduğu yoldaki hız sınırının 30 kilometre olduğunu ancak zanlının bu hızın üstünde gittiğini söyleyen Seven, zanlının ifadesinde “Hızlı gitmiyorum” dediğini söyledi. Seven, hukuki süreçle ilgili de bilgi verdi:

“17 yaşında bir çocuk, 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda, 250 cc’lik motosikletin üstünde hız sınırının çok üstünde gidiyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde var, annemden önce geçen hanımefendi yavaş yavaş gidiyor. Yol boş yani. Annem de aynı şekilde yavaş bir şekilde çıkıyor yola yol boş olduğu için. Anneme çarpan kişi ifadesinde ‘Ben hızlı gitmiyordum, teyzeye seslendim’ gibi şeyler söylemiş. Bu doğru değil. Hem kamera görüntüleri hem çevredeki arkadaşların söylediği bunun aksi. Kaza nedeniyle annemin omurgası, kolu, sırtı kırılıyor, diyaframı yırtılıyor. 15-20 dakika sonra ambulans geliyor, hastaneye kaldırılıyor, kan kaybından kaybediyoruz orada.

Şu an adli tatilden dolayı hukuki süreç ilerlemiyor. Zanlı gözetim altında tutuluyor. Arkasında oturan babası yolcu olduğu serbest bırakıldı. Avukatlarımız sağ olsunlar, çok ilgileniyorlar.

‘Bu olaylar başka insanların başına gelmesin, katillere caydırıcı cezalar verilsin diye uğraşıyoruz’

Seven, sözlerini “Annem yaşına rağmen dinç, sağlıklı biriydi; göz göre göre gelen bir kaza sonucu kaybettik, başka insanların başına gelmesin bu olaylar, katillere caydırıcı cezalar verilsin diye uğraşıyoruz” diyerek noktaladı:

“Bu şekilde yüzlerce kaza yaşanıyor, bu olaylar yaşanmasın, kamuoyu bilinçlensin diye mücadele ediyoruz. Haberler yapılsın, insanlar duysun istiyoruz. Annem yaşına rağmen dinç, sağlıklı biriydi; göz göre göre gelen bir kaza sonucu kaybettik, başka insanların başına gelmesin bu olaylar, katillere caydırıcı cezalar verilsin diye uğraşıyoruz.”