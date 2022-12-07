Bursa'da lise öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 22 öğrenci rahatsızlandı. Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı. Serum takviyesi yapılan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıca Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü de yemek numuneleri alarak inceleme başlattı. (AA)