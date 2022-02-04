Bursa'da kullanılmış giysi kutusuna sıkışan kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da Ukrayna uyruklu bir şahıs, kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusundan eşya almak istediği sırada kapağa sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine olay göre dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi. Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı. Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında bir kişinin olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi Tamazov'dan tepki alamayınca bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.