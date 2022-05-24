Bursa'da kadın cinayeti: Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti

Bursa'da tartıştığı D.K. isimli kadını tabancayla öldüren E.T.Ç. isimli şahıs, olay yerinde intihar etti.

Olay, saat 18.45 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Eşrefiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesindeki çardakta buluşan 44 yaşındaki E.T.Ç. adındaki şahıs ile 37 yaşındaki D.K. isimli kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. E.T.Ç., yanında getirdiği tabanca ile kadına peş peşe ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan erkek ve kadını ambulanslar ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. E.T.Ç. ile D.K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. (İHA)