Bursa'da kadın cinayeti: Polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Bursa Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Cadde üzerinde saat 17.00'de Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Bilal A. boşanma aşamasındaki eşi öğretmen Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yahya A. isimli kişiye ateş açtı.

İHA'da yer alan habere göre, ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

Polis memuru Bilal A tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde polis memurunun eşinin kullandığı aracı trafikte önüne geçip durdurduğu, eşini ve erkek arkadaşını dışarıya çıkartıp ateş ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.