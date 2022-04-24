Bursa'da işçiler adaylarını belirledi: 'Güzel günleri getireceğine inanmayan toplumlar bugünü de kaybeder'

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) milletvekili seçimleri öncesi halkın temsilcilerini belirlediği toplantılardan biri de Bursa’da düzenlendi ve çok sayıda emekçinin katıldığı buluşmada düzen değişikliği talebi öne çıktı.

Toplantıda ilk sözü alan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalizmin önemli bir hamle yaparak insanların gündeminden düzen değişikliği talebini çıkarmayı hedeflediğini ve bu açıdan yol aldıklarını söyledi. Çok ağır ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşayan toplumların düzen değişikliği talebi ile buluşmayan mücadelelerden heyecanlanmadıklarını, yeni bir ülke ve dünya kurma amacı güdülmediği takdirde geniş emekçi kesimlerin hareketsizliğe mahkûm edildiğini ifade eden Okuyan, “güzel günler”i getireceğine inanmayan toplumların bugünü de kaybettiklerini vurguladı.

'Halkın kanını emenler bu beşinden mi ibaret?'

Konuşmasına Erdoğan karşısındaki altılı masa ile devam eden Kemal Okuyan şunları söyledi: “Biz bugün burada toplanıyoruz, altılı masa da orada. Neyi konuşuyorlar? Bu halka çözüm olarak neyi sunuyorlar? ‘Parlamenter sistem…’ İyi de AKP’nin yaptıklarından farklı hiçbir şey söylemeyen bu 'masa' insanlara neden umut olsun ki? AKP NATO’cu, bunlar da öyle… AKP gerici, bunlar da laikliği zerre umursamıyor… AKP patron sevdalısı, bunlar da öyle… Tutturmuşlar bir ‘beşli çete’, diğer patronlara gıkını çıkarmıyorlar. İyi de halkın kanını emenler bu beşinden mi ibaret? Nerede Sabancılar, Koçlar? Onlara tek kelime laf etmiyorlar.”

Sözlerini TKP’nin neden mücadele ederken bunları asla görmezden gelmediğini anlatarak devam eden Okuyan, ülkenin en temel konularında kararlı bir şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini ve emekçi sınıfların daha örgütlü hale gelmesi için yollarına devam edeceklerini ifade etti. Salondaki emekçileri TKP gönüllüsü olmaya çağıran Okuyan, “Bugün burada ‘ben aday olmak istiyorum’ diyenler mücadelede daha öne atılmaya aday olduklarını söylemiş oluyorlar. Ama biliyoruz ki bu salonda çok daha fazla sayıda insan mücadeleye katılarak öne çıkabilir. Gelin TKP’ye katılın ve birlikte bu alçak düzenin karşısına daha güçlü çıkalım.” diyerek sözlerini noktaladı.

Halkın adayları sahnede

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde düzenlenen toplantıda söz alan Panayır mahallesinden Fırat Zeper salonu Kürtçe selamlayarak başladığı konuşmasında Diyarbakır’dan Bursa’ya gelen bir emekçi olduğunu söyleyerek hayatı boyunca hep emekçi olarak çalıştığını, Soma’da madende çalıştığı dönemde işçilerin örgütsüzlüğü nedeniyle çok ağır baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Daha sonra işçi olarak Afrika’ya çalışmaya gittiğinde ise oradaki işçilerin patronları dize getirebildiğini anlatan Zeper, “bunun nedeni oradaki işçilerin örgütlü olmalarıydı. TKP’ye katılıp aday olma nedenim emeğe değer vermesi ve işçilerin örgütünü güçlendirmeye çalışması.” dedi.

Daha sonra söz alan emekli adliye memuru Asuman Tanju Hürcan sosyalizmin insanların eşitliğini savunduğunu söyleyerek “Biz sosyalizm için mücadele etmeye devam edeceğiz ve her gün daha çok örgütleneceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Üniversite öğrencisi Selen Malı ise hem kadın hem öğrenci olmanın getirdiği güçlüklerin altını çizerek “Hem kendim için hem de sevdiklerim için insanca bir yaşam istiyorum ama bu düzen her şeyi paralı hale getirerek bunu imkânsız kılıyor. Geleceğe dair hayal kurabilmek istiyorum, ülkemi ve dünyayı tanımak istiyorum ama mümkün olmuyor. Eşitsizlik kadınların hayatını da mahvediyor. Sabancılar, Koçlar bizim yaşadıklarımızı anlayamazlar çünkü lüks yerlerde korumalarıyla geziyorlar. Bizse polisten yardım istesek orada bile tacize uğrama tehlikesi yaşıyoruz.” dedi.

Metal işçisi Kadir Tuncer yıllardır emekçilerin yaşadıklarının hafiflemek bir yana sürekli ağırlaştığını anlatarak “insanca yaşamak istiyorsak, bizim gibi insanlarla omuz omuza vereceğiz. Ben bu yüzden TKP’den aday olmak istiyorum” dedi.

Emekli hemşire Gülsev Dirik sağlık ve eğitimdeki sorunların altını çizdikten sonra sosyalizmin bugünün sorunlarına tek gerçekçi çözüm olduğunu ekleyerek aday olmaya karar verdiğini açıkladı.

Mavi yakadan beyaz yakaya ağır çalışma koşulları

Çalışma hayatına mavi yaka olarak başlayıp beyaz yaka olarak devam ettiğini söyleyen Samet Topsever, işçilerin yaka ayırmaksızın sürekli ağır çalışma koşulları altında ezildiklerini, otomotiv sektörü başta olmak üzere şartların her geçen gün ağırlaştığını ifade ederek kendi adaylığının hep birlikte daha çok çalışma isteğinden kaynaklandığını vurguladı.

Tekstil işçisi Nazlı Başoğlu iki çocuk annesi olduğunu ve hem kendi çalışma hayatı hem de çocukları için mücadeleye atıldığını, bu nedenle aday olup elinden geleni yapacağını söyledi.

Garson Ertaş Şahin eğitimden sağlığa süren sorunlara işaret ettikten sonra elektrik, doğalgaz başta olmak üzere hayat pahalılığına işaret etti. Sözlerini eşitlik istiyorsak bizim gibi insanların sazı eline alması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla bu salonda buna gönüllü çok insan var. Hepimize kolay gelsin.” dedi.

Son olarak söz alan Yenal Çınar, Mudanya’dan geldiğini ve çok uzun süredir metal işçisi olduğunu belirterek “Hep birlikte mücadele etmek için buradayız. Biz mücadele etmeyince fabrikalarda işler hep kötüye gidiyor. Bu duruma bir son verebilmek için yola çıkıyoruz. Bundan sonra sizden aldığımız güçle daha çok çalışacağız.” diyerek konuşmasını noktaladı.

Gülcan Altan ve Murat Güner'den Boyun Eğme şarkısı

Adayların ardından sahneye çıkan Gülcan Altan ve Murat Güner söyledikleri şarkılarla salondaki coşkuyu artırdı. Salonda hep birlikte söylenen şarkıların ardından Gülcan Altan “Burada olmaktan çok mutluyuz. TKP etkinliklerine katıldığımızda bizim de enerjimiz artıyor. Hep birlikte asla boyun eğmeyeceğiz!” dedi.

1 Mayıs'a çağrı

Son olarak söz alan TKP Bursa İl Başkanı Ayhan Keser yaklaşan 1 Mayıs’a işaret ederek salondaki herkesi saat 12’de Eski Bursa Atatürk Stadı yanındaki TKP kortejine çağırdı. Çok sayıda emekçinin TKP gönüllüsü olduğu toplantı alkışlarla sona erdi.