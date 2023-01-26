Bursa'da gübrenin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 4 gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesindeki hayvan gübresinin içinde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi'nde zeytin bahçesine dökülmek için getirilen hayvan gübresinin içerisinden çıkan cesedin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sürüyor.

Alınan parmak izi örneklerinden ilk belirlemelere göre cesedin 24 yaşındaki yabancı uyruklu kadına ait olduğu tespit edildi.

Kadının kimliğinin DNA testi sonucu kesinleştirileceği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Cesedi bulan çiftçi yaşadıklarını anlattı

Kadın cesedini bulan çiftçi Buğra Sert, gazetecilere, gübreyi Orhangazi'deki çiftlikten aldığını söyledi.

Gübrenin, kamyonla getirilerek bahçeye döküldüğünü belirten Sert, şöyle konuştu:

"Traktörle gübreyi dağıtmaya başladım. Sağ tarafı bitirdim. Bir şey gördüğümü fark ettim. Traktöre bağlı kepçeyle gübreyi kaldırdım, ceset meydana çıktı. Sonra panik olduk, hemen ekiplere haber verdik. Jandarma ve savcı geldi, olay meydana çıktı. Gübreyi Orhangazi’den aldık, her sene aynı kişiden gübre alırız. Zeytin hasadı bittikten sonra gübre sezonu başlar. " (AA)