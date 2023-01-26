3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu

İstanbul Eyüpsultan, Rami, Yeni Mahalle'de bir adresin çöp ev olarak kullanıldığı ihbarı, Sosyal Hizmetler birimlerini harekete geçirdi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, polis ile adrese giden ekipler 3,4 ve 7 yaşlarındaki 3 çocuğun kaldıkları çöp evde çıplak halde dolaştıkları tespit edildi. Üzerlerine kıyafet giydiren çocuklar hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Her yerinde çöp bulunan ve lağım kokan evin komşularının, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söylediği öğrenildi.

Anne adli kontrolle serbest bırakıldı

Baba ve anne gözaltına alınırken, savcılığın babanın akli melekelerinin araştırılması için talimat verdiği annenin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Babanın ifadesinde, “Sokakta işe yarayan şeyleri topluyoruz, çocukların üzerini giydiriyoruz ama kendileri çıkarıyor” dediği aktarıldı.

Hastanede tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.