Bursa'da et deposunda yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında, edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri zaman zaman yaşanan patlamalar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevleri yaklaşık 3 saat müdahale sonrası kontrol altına alırken bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)