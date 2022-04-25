Bursa'da eğitim uçağının düştüğü mahallenin sakinleri konuştu

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi İlçesi’ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde evlerin arasına düştü. Uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

'Arkadaşım uçak dedi, anlamadım'

Uçağın düşmesi ile evi zarar gören bir vatandaş, “Ben evde yoktum. Evimin köşesi gitmiş. Ama gelinim, torunum ve komşumuzun kızı evdeydi. Onlara bir şey olmadı, kurtulmuşlar. Yaraları yok. Yetkililer benim evimi yapsınlar, bayramın ikinci günü düğünüm var benim" dedi.

Olay sırasında uçağın çarptığı evde bulunan kadın, "Saçlarımı boyuyordum. Bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı, ‘uçak’ dedi. Anlamadım" diye konuştu.

'Zaten korkuyorduk düşecekler diye'

Bölgede yaşayan vatandaş, “Ben aşağıdan geliyordum, çok kötü bir patlama oldu bildiğin gibi değil arka arkaya. Ne hissettim, elim ayağım tutmadı, bir çarpıntı, ölüyorum dedim, herhalde ölüyorum ben artık. Sokakta biri olup olmadığını hiç bilmiyorum, ben giderken sokakta çoluk çocuk vardı ama yukarı çıkarken görmedim. O zamana kadar düşmüş zaten uçak. Büyük uçak mı küçük uçak mı bilen yok. Bilemiyoruz şimdi ne olduğunu. Artık televizyonlar ne gösterirse ne görürsek" dedi.

'Birden geldi, döndü, sokağın burasına indi'

Başka bir mahalleli ise şunları söyledi:

“Birden geldi döndü sokağın burasına indi. Patlama... Arabanın üstüne düşmüş, buradan bir duman bir alev çıkınca... Zaten biz o gürültü ile çok korktuk evlerden dışarı çıkana kadar o anda zaten dediler doğal gazları kapatın o anda zaten herkes bir panik içindeydi. O anda bir karmaşa oldu ne olduğunu bizde bilemedik ama çok üzgünüz. Zaten uçaklardan çok şikayetçiyiz çok alçak uçuyorlar evlerin üzerinde korkuyorduk, ‘her an düşecekler’ diye.”

Bursa Valisi: Ankara'da özel bir ekip geliyor

Bursa Valisi Yakup Canpolat, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde tek motorlu bir eğitim uçağının evlerin arasına düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat şunları söyledi:

"Ankara’dan özel bir teknik ekip geliyor. Kazanın sebebini onlar araştıracak. Kaza nasıl oldu, neden kaynaklandı bunu bizim bakarak, görerek tahmin etmemiz, yorumlamamız mümkün değil. Ankara’dan özel bir kırım ekibi geliyor, inşallah yola çıktılar, gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an hiçbir şey söylemek mümkün değil.

Uçağın içinde bulunan iki tane pilot arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında diğer vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir can kaybı veya yaralanma gibi bir vaka olmadı. Sadece iki evde hasar var, iki tane de araçta hasar var. Onun dışında başka bir hasar da yok. Ekiplerimiz çalışıyor.

Adliyemiz gerekli otopsi işlemlerine başlıyor. Allah beterinden korusun. Ailelerine sabır diliyorum ben. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine muhtemelen haber verilmek üzeredir.”

Canpolat, uçakların bakımıyla ilgili teknik bir eksiklik olup olmadığına ilişkin bir soruya, "İlgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim ve bakım yapılıyor olduğunu, söyledi. Ama bu soruşturma kapsamında bu işlerin hepsine bakılır, bakılacaktır" yanıtını verdi. (ANKA)