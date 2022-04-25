Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 2 pilot yaşamını yitirdi

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.05 sıralarında Osmangazi ilçesinde, tek motorlu eğitim uçağı evlerin arasına düştü.

Uçağın düştüğü noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Gelen ilk bilgilere göre, Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü.

2 pilot yaşamını yitirdi

Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar yaşamını yitirdi.

Vali Canpolat: İlk tespitlere göre yaralı yok

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklaması yaptı. Vali, 2 ev ve 2 araçta hasar oluştuğunu belirtti.

'Acil durum eğitimi yapacaklardı'

İHA'nın haberine göre düşen uçak Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesinde faaliyet gösteren YBS Havacılık'a ait. Uçağı kullanan Furkan Ökten ve eğitim alan Murat Avşar'ın yaşamını yitirdiği sivil eğitim uçağının UPT kuyruk numaralı Tecnam P2002JF tipi tek motorlu iki kişilik uçağı belirtildi.

Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra, Yunuseli Havalimanının batı tarafında 500 metre yükseklikte "motor emergency" uçuş eğitimi yapacağını anons etti. Ancak anormal bir durum oluşunca kalkıştan kısa bir süre sonra diğer piste iniş yapacağını söyledi. Kalkıştan 3-4 dakikalık bir süre sonra uçak Bağlarbaşı Mahallesinde iki evin üzerine düştü.

Evlerde ve sokakta hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. YBS firması Bursa’da sivil havacılık eğitimi veriyor. Ağırlığı 750 kilograma kadar olan küçük uçaklar için özel uçuş eğitimi alınabiliyor. Ultralight Pilot Lisansı (UPL lisansı) denilen belgeyi sağlayan bu tarz eğitim kurumlarında, küçük uçaklarla şehir içerisindeki havalimanlarında eğitim uçuşları yapılabiliyor. Düşen UPT kuyruk işaretli İtalyan üretimi uçak da, 600 kilogramlık grupta yer alıyordu.