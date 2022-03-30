Bursa'da eğitim emekçilerinden tepki: 'Skandalın unutulmaması için mücadele edeceğiz'

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, erkek ve kız öğrencilerin sıralara yan yana oturtulmaması için okul öğretmenlerine resmi evrak göndermişti. Olayın gündeme gelmesiyle birlikte hakkında soruşturma başlatılan Akın, görevinden alınmıştı.

Haydar Akın'ın soruşturmadan birkaç gün sonra görevine iade edilmesine tepkiler sürüyor. Bugün Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim-İş Sendikası da bir basın açıklaması düzenledi.

Eylemde konuşan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, "Eğitimde patlak veren bir gericilik skandalı daha AKP eksenindeki MEB’in çabasıyla ört bas edilmek istenmektedir. Bursa’da harem selamlık eğitim için harekete geçen bir okul müdürü, hakkında soruşturma başlatıldığı ilan edildikten 5 gün sonra sessiz sedasız görevine iade edilmiştir" dedi.

Özbay, şunları söyledi:

"Öğretmenlere kız ve erkek öğrencileri ayrı oturtmaları için kanun ve yönetmeliğe aykırı biçimde talimat veren Osmangazi’deki Mithatpaşa Ortaokulu’nun müdürü Haydar Akın, Suudi Arabistan tipi bir eğitim düşü kurduğu koltuğuna kavuşturulmuştur.

Skandal ilk patlak verdiği sırada 'Soruşturmanın takipçisi olacak, bu skandalın göstermelik hamlelerle unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz!' demiştik. Gelinen noktada gerici müdür hakkında başlatılan soruşturmanın -tam da ima ettiğimiz gibi- sadece kamuoyunun tepkisini dindirme amacı taşıdığı ortaya çıkmıştır. Göreve iade haberinin yarattığı sansasyonu da dindirmek için 'soruşturma sürüyor' tekerlemesi söylense de, yılanın kıvrımlarından başının nerede olacağı görülmektedir.

Bu da yetmezmiş gibi varlığı gerçek gazete ve gazetecilere hakaret olan YeniAkit denen lümpen kara propaganda aracı, müjde olarak verdiği göreve iade haberinde, skandalın peşini bırakmayan sendikamızı ve üyelerimizi hedef göstermiş, Utanmadan çağdaş eğitim için mücadele eden bizleri kumpasçı ilan etmiştir. Kendisini 'yavuz' zanneden her hırsız gibi tüm ev sahiplerini bastırabileceğini sananlara söyleyeceğimiz tek söz ise 'Bu ev, o ev değildir!'

'Uydurma bir soruşturmayla bu önemli okulda görevlendirilmiş'

Kumpasçı arayan varsa müdür Haydar Akın’ın enteresan kariyer serüvenine bakabilir. Zira sendikamızın araştırmaları ortaya koymuştur ki, eğitimde şeriat arzusuyla yanıp tutuşan bu müdürün kökleri çok daha derindedir ve dolayısıyla bu hadise, AKP’nin eğitimi kimlere emanet ettiğinin röntgenidir.

Araştırmalarımıza göre; Haydar Akın, Osmangazi’ye bağlı Dürdane Köyü’nün okul müdürü iken açılan uydurma bir soruşturma sonucu, 2013’te 'sürgün' adı altında Bursa’da yönetici adaylarının en çok istediği Mithatpaşa Ortaokulu’nda görevlendirilmiştir. Değil sürgün, terfi kelimesinin bile az kalacağı bu usulsüz yer değiştirmeyi yapan dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar’ın, görev süresinde dönemde 'FETÖ/PDY' silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu için yargılanması ise gözlerden kaçan, manidar ve vahim bir detaydır. Yani Haydar Akın’ı terfi adı altında Bursa’nın en merkezi devlet okullarından birine atayan eski İl Milli Eğitim Müdürü, 'FETÖ' bağlantısı nedeniyle uzun süre tutuklu yargılanmıştır ve şimdilerde ise sağlık durumu nedeniyle yargılamasına tutuksuz devam edilmektedir.

'Kanunlar çiğneniyor'

Eğitimde şeriat düşleri kuran bu müdürün bir daha okul kapısından bile sokulmaması gerekirken, adeta 5 günlük soruşturma tatiliyle yetinilmesinin acı sonuçları olacaktır. Gerici müdür Haydar Akın, verdiği harem selamlık eğitim talimatıyla, uymakla yükümlü olduğu 'okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılmasını' esas kılan Milli Eğitim Temel Kanunu’nu çiğnemiştir. Bu yüzden soruşturmanın cezasızlıkla sonlanması, MEB’in kendi kanununu hiçe sayması, kendini kadükleştirmesi anlamına gelecektir. Bu soruşturmadan ceza çıkmaması, AKP’nin 20 yıldır liyakati bir tarafa bırakıp gericilik ve yandaşlık kriterleriyle atadığı okul yöneticileri için bir dolaylı teşvik anlamı taşıyacaktır.

Başöğretmen’in eğitim neferleri olarak buna izin vermeyeceğiz! Soruşturma bizleri şaşırtacak derecede adil biçimde sonlanmazsa hem tüm hukuki yollara başvuracak hem de skandalın unutulmaması için mücadele edeceğiz."