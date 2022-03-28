Harem selamlık uygulama talep eden ortaokul müdürü göreve iade edildi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, erkek ve kız öğrencilerin sıralara yan yana oturtulmaması için okul öğretmenlerine resmi evrak göndermişti. Olayın gündeme gelmesiyle birlikte hakkında soruşturma başlatılan Akın, görevinden alınmıştı.

Konuya dair açıklama yapan Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Haydar Akın'ın görevine iade edildiğini açıkladı.

Acar'ın açıklaması şöyle:

"Eğitim Bir Sen olarak görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Geçtiğimiz günlerde Haydar Akın müdürümüzün görevden alınmasını gerçekleştirdiğimiz eylemle kınayarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunmuştuk. Çağrımız bugün karşılık buldu. Bir yanlıştan dönüldü. Hamdolsun"