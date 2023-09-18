Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi: İzmir güzergahı ulaşıma kapandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyon devrildi.
Bursa-İzmir karayolu Doğanköy mevkisinde, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, Naci A'nın kullandığı 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarparak devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.
Kaza nedeniyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatılarak, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Bölgede, polis ekiplerinin çalışması sürüyor. (AA)