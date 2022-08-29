Bursa'da iş cinayeti: Kamyonet ile duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, geri manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırdığı işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının sevkiyat bölümünde geriye doğru manevra yapan kamyonet 51 yaşındaki işçi Mithat Uyar'a çarparak Uyar'ı duvara sıkıştırdı. Duvar ile kamyonet arasında sıkışan Uyar, ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Uyar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uyar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı. (İHA)

Haber

Kocaeli'nde iş cinayeti: Tel sarma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi