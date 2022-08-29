Kocaeli'nde iş cinayeti: Tel sarma makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan metal geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Cuma Togay isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı.

Olayı gören diğer işçiler makineyi durdururken, durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Togay'ı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede Togay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)