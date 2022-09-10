Bursa'da iş cinayeti: 64 yaşındaki inşaat işçisi tadilat yaparken yaşamını yitirdi

Sabah saat 10.30 sıralarında Bursa'da 64 yaşındaki inşaat işçisi Ömer Tunç, tadilatında çalıştığı apartmanda yaşamını yitirdi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda inşaat işçisi Ömer Tunç, merdivenler üzerinde apartman sakinleri tarafından hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, işçinin ölümünü tespit ettiler. Tunç'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)