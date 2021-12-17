Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor

2007 yılından bu yana milyonlarca yolcu taşıyan İDO'ya bağlı Orhangazi 1 ve Osmangazi 1 arabalı feribotları artık hizmet vermeyecek.

Her ikisi de ölen İstanbul Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bursa Eski Belediye Başkanı Hikmet Şahin döneminde birer yıl arayla hizmete alınan Osmangazi 1 ve Orhangazi 1 arabalı feribotlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kiralayan İDO'nun, büyükşehir belediyesinin yeni yönetimiyle anlaşamadığı bildirildi.

Kiralama süreleri biten ve bakım zamanı gelen her iki feribotu bakımları belediye tarafından yapıldıktan sonra kiralamak isteyen İDO; CHP’li belediyeden olumsuz cevap alınca çıkmaza düştü. Artan mazot fiyatlarını da gerekçe gösteren İDO 1 Ocak’tan itibaren Güzelyalı - Yenikapı arasında sefer yapan her iki arabalı feribotunda seferlerini yılbaşından itibaren sonlandırmaya karar verdi.

İDO'nun ayrıca, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul seferlerine başlaması, Osmangazi Köprüsü ve Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunun hizmete girmesi ile gelirlerinin azaldığı belirtiliyor.