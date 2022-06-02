'Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji bölümü kapatılıyor' iddiası

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çocuk onkoloji bölümü kapatılıyor.

Konuyla ilgili Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölümün hekim yetersizliği nedeniyle kapatılacağı söyleniyor. Bölümde çocuklarınsa çevre illere yönlendirileceği iddia ediliyor.

Rektörden açıklama

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği'nin kapatılacağına dair sosyal medyada çıkan paylaşımlar üzerine üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'sa bir açıklama yaptı.

Kılavuz açıklamada, kliniğin eğitim ve bakım hizmetlerine aynı şekilde devam edeceğini öne sürerken, "Hasta yakınları müsterih olsunlar. Bilim ve vicdan bir araya getirilerek orta yolu bulduk" diye konuştu. "Geride kalan bir uzmanımız da istifa kararı almış. Eksikliklerimizi en aza indirecek ve meseleyi kendi içimizde bir an evvel çözecek şekilde organizasyonumuzu yaptık" diyen Kılavuz, "Yandal uzmanı bir başka arkadaşımızı onkolojide görevlendirerek takviye edeceğiz. İleri takviyeler için de kadro ilanlarımız olacak. O konuda da yöneticilerden destek bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.