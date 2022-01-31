Bursa-İstanbul yolunda kamyonet devrildi, araç kuyruğu oluştu

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucunda Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu bildirildi.

Kaza, Bursa-İstanbul yolunun Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JP 6858 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin yardımı ile hafif yaralanan kamyonet sürücüsü araçtan çıkarıldı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, hafif yaralanan sürücüyü Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Devrilen kamyonetin yaklaşık bir saat sonra çekiciyle kaldırıldığı ve trafiğin normal seyrine döndüğü öğrenildi. (İHA)