Bursa İşçi Gazetesi'nin Aralık sayısı çıktı: Söz sırası ne zaman işçilere gelecek?

İlk sayısı Ekim ayında yayımlanan Bursa İşçi Gazetesi'nin 3. sayısında asgari ücret tartışmalarında işçi sınıfının sözü işleniyor.

"İktidar, muhalefet, patron örgütleri, 'ekonomi uzmanları', akıllısı, delisi… Herkes diline asgari ücreti doladı son haftalarda. Hükümetin yarattığı 'yüksek artış' beklentisi kimseyi sevindirmiyor çünkü her şeyin patır patır zamlandığı bir ülkede maaş zammının hayat pahalılığına yetişmesi imkânsız. Hükümetin yapacağı asgari ücret zammı gelmeden gitti bile!" denilen gazetede farklı sektörlerden Bursalı işçilerin asgari ücretten beklentilerinin yanı sıra artmakta olan hayat pahalılığı ile birlikte açıklanacak zammın kısa sürede anlamını yitireceği de vurgulanıyor.

Asgari ücret masasında işçi alacaklarından çok patronların alacağı teşviklerin yer aldığını saptayan Patronların Ensesindeyiz Ağı raporunun da durumun çarpıklığını ortaya koyduğu bu sayıda, otomotiv sektörüne dair tartışmalara işçilerin gözünden bakarak yanıt veriliyor. Bosch işçisi Mehmet otomotiv işçilerinin ekonomik koşullarında yaşanan gerilemeyi "2003- 2004 yıllarında Bosch’tan emekli olan bir işçi aldığı kıdem tazminatı ile bir daire ve araba alabiliyorken, bugün emekli olan 25 yıllık bir çalışan değil daire, sıfır araba bile alamıyor" diyerek açıklıyor.

Patronlar bölüyor, biz birleştireceğiz

Patronların emekçileri biribirine düşman ederek yaşanan sömürüyü perdeleme girişimlerine bir yanıt olarak Panayır Semt Evi bünyesinde başlayan göçmenlere dönük okuma-yazma kursu da Bursa İşçi Gazetesi Aralık sayısında kendine yer buluyor.

Mütevazi bir çaba ile başlayan ancak her hafta yeni katılımlarla devam eden çalışma, mahalledeki emekçilerin birbrine sahip çıkmasını yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Gazetenin Aralık sayısındaki bir başka güzel haber de Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi işçilerinden geldi. Kasım sayısında yer alan "dayanışma ağlarında örgütlenme" çağrısına olumlu yanıt veren işçiler, 26 Aralık Pazar günü gerçekleştirecekleri NOSAB İşçi Dayanışma Ağı kuruş toplantısı için çağrıda bulunuyor.

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan "Pahalılığa Karşı Ayağa Kalkıyoruz" başlıklı çağrı, hepsiburada Bursa deposunda yaşanan işten çıkarmalar, HTS Metal'deki ücret sorunları, sağlık emekçilerinin mesleki riskleri, eğitim emekçilerinin mücadelesi, iş kazalarında yaralanan ya da yitirdiğimiz kardeşlerimizin yer aldığı Sınıf "Savaşı" köşesi, İşçinin Hukuk Köşesi, sağlık ve lojistik sektörlerinden gelen işçi mektupları ile zengin bir içerikle hazırlanan gazetenin tanıtım videosu da yayınlandı: