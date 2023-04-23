Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden personeline Erdoğan'ın mitingine katılım zorunluluğu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapacağı miting öncesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline gönderdiği mesajla mitinge katılımı zorunlu tuttu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından personele gönderilen mesajda, “Bildiğiniz üzere pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız 12.30’da Gemlik Meydanı’nda olacaklar. Bizler de zorunlu hizmetleri yürütmekle görevli personel dışındaki tüm personelimizle orada olacağız. Bu nedenle tüm birimlerimizin personel ayarlamalarını ivedilikle yaparak pazartesi günü toplu hareket edilecek şekilde hazırlıklarını yürütmelerini rica ediyorum” denildi.

Birleşik Kamu-İş'ten tepki

Birleşik Kamu-İş Bursa İl Başkanı Özkan Rona, Erdoğan’ın mitinginin personele zorunlu tutulmasına tepki gösterdi. Rona, “Ne hakla Alinur Aktaş?” diye sordu.

Rona, yayınladığı metinde şunları söyledi:

"24 Nisan Pazartesi Bursa Büyükşehir Belediyesi zorunlu hizmetler dışında hizmet üretmeyecek çünkü tüm personel mitinge gidecek.

Talimat yüksek makamdan...

Ne hakla Alinur Aktaş?

*Siz kim oluyorsunuz da devlet hizmetlerini yürütmekle görevli kamu çalışanlarını siyasi bir mitinge zorluyorsunuz?

*Devlet memurlarını siyasi mitinglere dolgu malzemesi olarak kullanacağınız emir erleriniz mi sandınız?

*Seçim sürecine girmiş ve devletin bütün imkanlarını kullanarak seçim kampanyası yürüten bir hükümetin açılış adı altında meydanlardan güç gösterisi yaptığı mitinglere belediyede çalışan memurları, sözleşmeli personeli, belediye iştiraklerinin çalışanlarını "toplu bir şekilde" mitinge zorlarsanız bu kişilerin memuriyet güvencelerini ortadan kaldırmış olacağınızı siz bilmiyor olabilirsiniz, fakat biz biliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Bursa İl Başkanlığı olarak tüm belediye emekçilerine sesleniyoruz:

Halka hizmet üretmeye devam edin, görevinizin başında olun.

Baskılara boyun eğmeyin, Alinur Aktaş'ın devlet memurlarını kapı kuluna dönüştürmesine izin vermeyin, bu faşizme direnin, suça ortak olmayın!"