Bursa-Ankara karayolunda TIR'lar karda kaydı: Yardım TIR'ları yolda kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda, yoğun kar nedeniyle dört TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı. Ekipler, kayan bir TIR'ı kurtarırken diğer üç TIR’ı çekmek için çalışma başlattı, yaklaşık 10 yardım TIR’ı da yolda kaldı.

DHA'nın haberine göre; İnegöl ilçesinde etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Bursa- Ankara karayolu, Mezit Boğazı ve Mezit 10 mevkisi, gece saatlerinde dört TIR'ın kayması sonucu trafiğe kapandı. Deprem bölgesine doğru gitmekte olan, yaklaşık 10 yardım TIR’ının da aralarında bulunduğu araçların uzun kuyruklar oluştuğu karayolunda ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

Sürücüleri uyararak dikkatli ilerlemelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yolda kalan bir TIR'ı kurtarırken, diğer üç TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.