Büro-İş: SGK'deki angaryalara son verin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme ve yapılandırma kanunları nedeniyle yaşanan yoğunluk ve artan iş yüküne karşı bir süredir iş bırakma eylemleri ve basın açıklamaları gerçekleştiriyor.

SGK personeli, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ederken mesai ücretlerinin saati 54 tl olarak "müjdelenmesi" ile başlayan süreçte 50 saatlik fazla çalışma süresinin 100 saate çıkarıldığını ve mesai ücretlerinin ödenmesinde uygulamada birlik sağlanmadığını dile getiriyor.

Mesai ücretlerinin ödenmesinde takdir yetkisinin müdürlüklere verildiğini, bu yüzden kurum personeli arasında ayrımcı uygulamalara imza atılmasının önünün açıldığını vurgulayan büro emekçileri, bugün yeni bir açıklama yaparak SGK'yi angaryaya ve ayrımcı uygulamalara son vermeye çağırdı.

Büro-İş Sendikası'nın "SGK'daki Mesai Angaryasına Son Verin" başlığıyla yaptığı açıklamada "Bakan Vedat Bilgin’in 54 TL’lik mesai ücreti açıklaması ile ortalığı bayram yerine çevirenler utanmalıdır. Kamuoyuna SGK memuruna müjde diye lanse edilen mesai ücretlerindeki sözüm ona artış memurlar ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramamaktadır" denildi.

'Son kez uyarıyoruz...'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu, doğumdan ölüme kadar geçen süre boyunca tüm vatandaşlarımıza hizmet veren Türkiye'nin en önemli kurumlarının başında gelmektedir.

Tabiri caizse 7'den 70'e herkese hizmet veren bir kurumun mevzuat ve iş yoğunluğu bugünün meselesi değildir. Ancak EYT ve Yapılandırma Kanunu ile hem mevzuat hem iş yoğunluğu katlanarak artmış, personel sayısı ise gittikçe azalmaktadır.

Yıllardır feryat figan eden SGK personelinin, özlük haklarında bir iyileştirme yapılması kenarda dursun, var olan hakları da elinden alınmıştır.

Bugün EYT'li vatandaşlarımızın aylıkları bir an önce bağlansın diye, gece gündüz demeden çalışan SGK emekçilerine reva görülen, saati 54 TL’lik fazla mesai ücretidir. Bunun dışında en ufak bir iyileştirme yapılmamıştır.

Bakan Vedat BİLGİN’in 54 TL’lik mesai ücreti açıklaması ile ortalığı bayram yerine çevirenler utanmalıdır.

Kamuoyuna SGK memuruna müjde diye lanse edilen mesai ücretlerindeki sözüm ona artış memurlar ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Bu zihniyetle SGK memurunu yem diye vatandaşın önüne atanlarla hesaplaşacağız.

Gerçekleri anlatmaktan ve kamuoyunu bilgilendirmekten bir adım geri atmayacağız.

Bugün Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı bir müdürlükte tüm personele 100 saat üzerinden mesai ücreti ödenirken diğer bir müdürlükte ise, 5-6 birimde görevli personel harici, hiçbir personele mesai ücreti 1 kuruş dahi ödenmemektedir.

Bazı müdürlüklerde turnike kayıtları dikkate alınırken bazılarında ise zaten asgari ücrete çalışan memura tüm kolaylıklar sağlanmaktadır.

Uygulamada birlikteliği sağlayamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düştüğü durum içler acısıdır.

Hepsi sadece 3 ayla sınırlı olan vereceğiniz fazla mesai ücretini memurunuza vermekten niye imtina ediyorsunuz ?

Bu kurumun personeli değil mi yılların birikimini omuzlayan?

Yarın açıklama yapacaksınız 'vatandaşlarımıza kısa sürede aylıklarını bağladık' diye. SGK memuru değil midir bu aylıkların bu kadar kısa sürede bağlanmasını sağlayan?

İş atamaya gelince kepçeyle, memurun hakkı olanı vermeye gelince kaşıkla.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nı uyarıyoruz bu sorumluluğun altında kalırsınız, haberiniz olsun!

64 yaşını geçmiş resen emekliliğine aylar kalmış memurları müdür kadrolarına atarken kurum zararını düşünmeyeceksiniz,

Kurumlar arası geçişler de sıçrama tahtası gibi olacaksınız,

Yazılı sınavlar sonrası mülakatlar ile elek görevi göreceksiniz,

Memurun taleplerine ise kulak tıkayacaksınız, yok öyle yağma.

Şiddetle Uyarıyoruz…

Bu görevi kötüye kullanmaktır.

Türkiye'nin en 'güzide' kurumunda memurlar sefalete mahkum edilirken siz nerede bürokratlık yapıyor, nerede yöneticilik yapıyorsunuz?

Büro-İş Sendikası olarak son kez uyarıyoruz.

Memurunuzun arkasında durun alınlarından akan terin hakkını verin. Çalışma ortamlarını, iş barışını sağlayın.

Aksi halde telafisi güç sorunlara sebebiyet vereceksiniz."