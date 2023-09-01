Büro-İş'ten Adli Yıl Açılışı'nda mücadeleyi büyütme çağrısı

Büro-İş Sendikası, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve Adli Yıl Başlangıcı vesilesiyle Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nün kutlandığı açıklamada, bugün kapalı salonlarda Adli Yıl Açılışına yönelik yapılan çeşitli etkinliklerde yargı çalışanlarının birikmiş kronikleşmiş sorunlarına değinilmediği ve çareler aranmadığına dikkat çekildi.

Ardı ardına gelen zamların, hayat pahalılığının, enflasyonun yargı çalışanlarının yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp adlı adınca geçinemez dururumda bıraktığı vurgulanan açıklamada, "Yargı emekçileri, artık sağlıklı beslenemez, sosyalleşemez ve hatta kirasını bile ödeyemez duruma getirilmiştir. Yargı çalışanları daha ne kadar ekonomik çöküntü ve kronikleşmiş sorunlar içerisinde Adli Yıl Açılışlarına ve personelin intihar olaylarına şahit olacaktır" denildi.

'Toplu Sözleşme ile yargı çalışanlarına hiçbir iyileştirme yapılmamıştır'

Dün itibariyle 7. Dönem Toplu Sözleşme sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Yargı çalışanlarının adli tatilde olduğu ağustos ayında Toplu Sözleşmenin yapılmasını kabul etme etmiyoruz. Yandaş ve yancı sendikaların masada olduğu 7. Dönem Toplu Sözleşme ile yargı çalışanlarına hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Yıllarca biriken sorun ve taleplere her geçen gün yenisi eklenerek biriken bu sorunlar görmezden gelinmeye devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yetkili sendikanın toplu iş sözleşmesinde yer alan maddelerin kazanım olarak duyurmasına tepki gösterilen açıklamada, Büro-İş sendikasının talepleri şöyle sıralandı:

Yargı çalışanlarının kaldırılan “Havuz Paraları” kaynakları zenginleştirilerek geri verilmeli,

Adli Yıl açılış ayında tüm yargı çalışanlarına 1 maaş tutarında ikramiye ödenmeli,

Nöbet görevi verilen Yargı Çalışanlarının, nöbet ücreti ve izinlerinde komisyonlar arasındaki uygulama farklılıkları giderilmeli,

3600 ek gösterge ayrımsız tüm kamu emekçilerine verilmeli,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında sözlü sınav şartı kaldırılmalı,

Seyyanen zamlar kök maaşlara yansıtılmalı,

Vergi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli,

Büyükşehirlerde görev yapanlara büyükşehir farkı verilmeli, kira yardımı yapılmalı,

Yemek, Lojman ve kreş sorunları bir an önce çözüme kavuşturulmalı,

Ulaşım ödeneği, tüm adliye çalışanlarına ödenmeli,

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunları çözülmeli,

Sosyal tesislerden ve lojmanlardan tüm çalışanlar eşit şekilde faydalandırılmalı,

Yargı çalışanlarının gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliği sağlanmalı,

Çalışma koşulları düzeltilmeli,

Mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamalar hayata geçirilmeli,

Disiplin affı çıkarılmalı,

Personel alımına hız verilerek; iş yüküne uygun olarak çalışan sayısı arttırılmalı,

Sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğünün önündeki % 2 barajı kaldırılmalı,

Yargı çalışanlarının haklı talepleri için mücadele çağrısının yapıldığı açıklamada, "Büro-İş Sendikası olarak; yeni adli yılın mobbingden, baskıdan, cezadan uzak; haktan, hukuktan, adaletten yana, güvenli, huzur içinde, liyakatin esas alındığı, çalışma barışının temin edildiği, yargı çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını diler; yargı çalışanlarının haklı taleplerini gündeme getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Gelin hep birlikte mücadelemizi büyütelim" denildi.