Büro emekçilerinden İzmir Vergi Dairesi önünde zam protestosu

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi üyeleri, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı önünde bir araya gelerek üzerinde taleplerinin yazılı olduğu pankart açtılar. Sendika üyeleri adına basın açıklamasını BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okudu.

“Siyasal iktidar seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurdu. KDV ve MTV olmak üzere vergiler, harçlar fahiş rakamlarla arttırıldı. Seçim ekonomisi maliyeti memur ve emekli zamlarının üstüne yıkıldı" diyen Güven sözlerine şöyle devam etti:

'Sözde zamlar cebimize girmeden uçup gitti'

"Bizlere vaat edilen zamlar kök maaş uygulaması ile TÜİK'in sahte enflasyon rakamları ile yok edilirken akaryakıt ve ÖTV zamları ile çiftçi, emekli batma noktasına geldi. Ülke olarak hepimiz batıyoruz. İşçi ve memurlara yapılan sözde zamlar yüzde 20’lik gelir vergisi dilimi nedeniyle daha cebimize girmeden yapılan zamlarla birlikte zaten uçup gitti."