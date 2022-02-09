Burkina Faso'nun sürgündeki eski cumhurbaşkanı Sankara suikastıyla ilgili yargılanacak

Sosyalist Devlet Başkanı Thomas Sankara'nın öldürülmesine ilişkin açılan davada suikastla bağlantısı nedeniyle eski Burkina Faso cumhurbaşkanı Blaise Compaoré 30 yılla yargılanıyor.

Ülkedeki sosyalist yönetime karşı gerçekleştirdiği Batı güdümlü askeri darbeyle iktidara gelen Campaoré, 2014'te gerçekleşen halk ayaklanmasının ardından Fildişi Sahili'ne kaçmıştı.

Burkina Faso, eski Cumhurbaşkanı'nın yakalanması için 2015 yılında uluslararası bir tutuklama emri çıkarmıştı. 8 Şubat Salı günüyse mahkeme bu emrin geçerliliğini onayladı.

Sankara, dört yıl süren halkçı iktidarının ardından 1987'de suikasta uğradı.

Thomas Sankara aynı zamanda Burkina Faso'yu sömürgeci güç Fransa ve uluslararası kredi kuruluşlarından uzaklaştırmıştı.

Çoğu eski asker olan on kişi hakkında Sankara'nın katledilmesiyle ilgili tutuklama emri çıkartıldı.

Batı Afrika'da devrimin kazanımları: 4 yıllık Sankara iktidarında neler elde edildi?

Sankara 1983'te iktidara geldi ve ülkenin adını Fransız sömürgesi döneminden kalma Yukarı Volta'dan "Dürüst İnsanların Ülkesi" anlamına gelen Burkina Faso'yla değiştirdi.

Sosyalist Sankara, iktidarı sırasında tarım arazilerinin feodal toprak sahiplerinden tarlalarda çalışanlara yeniden dağıtılması da dahil olmak üzere bir dizi kampanya başlattı.

Okuryazarlık oranları sadece dört yıllık sosyalist iktidar sırasında yüzde 13'ten yüzde 73'e yükselirken, “Kadınların kurtuluşu olmadan gerçek bir toplumsal devrim olmaz” diyen Sankara'nın yeni hükümeti kadın sünnetine ve zorla evlendirmeye son verdi.

Kendisini Marksist-Leninist olarak tanımlayan Sankara tüm Afrika'yı Batı ülkelerine olan "borçlarını" ödemeyi reddetmeye çağırdı ve Birleşmiş Milletler'de emperyalist savaşlara, ayrımcılığa ve yoksulluğa karşı konuşmalarıyla öne çıktı.

Sankara ayrıca Filistin mücadelesinin ve dünya çapındaki diğer ilerici davaların destekçisiydi.