Burkina Faso'nun devrimci önderi Sankara'nın cenazesi yeniden toprağa verilecek

Ülkede Batı suikastçılar tarafından katledilen Burkina Faso'nun devrimci lideri Thomas Sankara'nın naaşı, 12 yoldaşıyla birlikte otuz yıl önce darbe sırasında öldürüldükleri yere tekrar gömülecek.

Burkina Faso'nun İletişim Bakanı Jean-Emmanuel Ouedraogo Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, "15 Ekim 1987'de öldürülen Yüzbaşı Thomas Sankara ve on iki yoldaşının cenaze töreni 23 Şubat Perşembe günü yapılacak" dedi.

Ouedraogo, Sankara'nın ailesinin katılmayacağını söylediği törenin, suikastın olduğu yere dikilen "Thomas Sankara anıtının bulunduğu yerde" yapılacağını söyledi.

Batı Afrika'da devrimin kazanımları: 4 yıllık Sankara iktidarında neler elde edildi?

Sankara, Ağustos 1983'te 33 yaşında iktidara gelmişti. "Afrika'nın Che Guevara'sı" olarka bilinen, Sankara, Batı'nın sömürgeciliğine karşı mücadele eden bir devrimciydi.

Ülkenin sömürge dönemi Yukarı Volta olan adını Burkina Faso yani "dürüst insanların ülkesi" olarak değiştirdi ve ülke genelinde aşılamayı teşvik etmek ve kadın sünnetini yasaklamak da dahil olmak üzere bir dizi atılımı hayata geçirdi.

Sosyalist Sankara, iktidarı sırasında tarım arazilerinin feodal toprak sahiplerinden tarlalarda çalışanlara yeniden dağıtılması da dahil olmak üzere bir dizi kampanya başlattı.

Okuryazarlık oranları sadece dört yıllık sosyalist iktidar sırasında yüzde 13'ten yüzde 73'e yükselirken, “Kadınların kurtuluşu olmadan gerçek bir toplumsal devrim olmaz” diyen Sankara'nın yeni hükümeti kadın sünnetine ve zorla evlendirmeye son verdi.

Kendisini Marksist-Leninist olarak tanımlayan Sankara tüm Afrika'yı Batı ülkelerine olan "borçlarını" ödemeyi reddetmeye çağırdı ve Birleşmiş Milletler'de emperyalist savaşlara, ayrımcılığa ve yoksulluğa karşı konuşmalarıyla öne çıktı.

Sankara ayrıca Filistin mücadelesinin ve dünya çapındaki diğer ilerici davaların destekçisiydi.

Sankara, pan-Afrikanizm ve eşitlikçilik için kıtada bir öncü haline gelmişti. Ancak Sankara ve 12 yoldaşı başkent Ouagadougou'da iktidardaki Ulusal Devrimci Konsey toplantısı sırasında bir suikast timi tarafından vurularak öldürüldü.

Cinayetler, Blaise Compaore'nin iktidarı ele geçirdiği gün gerçekleşti. Batı destekli Compaore, 27 yıl boyunca ülkeye hüküm sürdü ve 2014'de halk ayaklanmasıyla iktidardan indirildi.

Compaore'nin devrilmesini takiben 13 devrimcinin cesedi, soruşturma için şehrin dışındaki mezarlıktan çıkarıldı.

Nisan 2022'de Compaore ve suikast timi lideri için gıyaben müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı