Burkina Faso'nun Afrika Birliği üyeliği darbe nedeniyle askıya alındı

Afrika Birliği bugün yaptığı açıklamada, Burkina Faso'yu askeri darbenin ardından birliğin tüm faaliyetlerinden men ettiğini duyurdu.

Roch Marc Christian Kabore hükümeti askeri darbeyle devrilmişti.

Afrika Birliği'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Konsey, ilgili Afrika Birliği (Africa Union, AU) araçları (AU Kurucu Yasası; AUPSC Protokolü; Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Afrika Şartı) doğrultusunda, ülkedeki anayasal düzenin etkin bir şekilde restorasyonuna kadar Burkina Faso'nun tüm AU faaliyetlerine katılımını askıya almaya karar verdi" denildi.

Geçen Pazartesi günü gerçekleşen darbenin ardından Kabore gözaltına alınmış ve daha sonra istifaya zorlanmıştı.

Basında çıkan haberlere göre, Ulusal Meclis başkanı Alassane Bala Sakande, Başbakan Lassina Zerbo ve Kabore hükümetinin diğer üst düzey üyelerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın güdümündeki askeri cunta, "makul bir zaman çerçevesi içinde" anayasal düzene geri dönüşü sağlayacağına söz verdi.