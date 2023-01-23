Burkina Faso'dan 'Fransa ile diplomatik ilişkileri sürdüreceğiz' mesajı

Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, Burkina Faso Devlet Televizyonu'na (RTB) yaptığı açıklamada, Fransız askeri birliklerinin ülkeden ayrılması için talepte bulunduklarını doğruladı.

Ouedraogo, Fransız askerlerinin Burkina Faso topraklarında bulunmasına izin veren anlaşmayı feshettiklerini, buna karşın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

Burkina Faso Haber Ajansı'nın (AIB) 21 Ocak tarihli haberinde, hükümetin, Fransa ile 2018'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiği duyurulmuştu.

Haberde, ülkede konuşlu Fransız askeri birliklerinden 1 ay içinde ülkeden ayrılmalarının talep edildiği belirtilmişti.

Burkina Faso'da 30 Eylül 2022'de yaşanan askeri darbenin ardından iktidardan düşen Paul-Henri Damiba'nın Fransa Büyükelçiliği'ne sığındığı iddia edilmişti. Takip eden günlerde ise Fransa Büyükelçiliği çevresindeki eylemler sırasında binanın bir kısmı ateşe verilmişti.

Fransa Büyükelçiliği, o tarihten bu yana halkın girişine kapatılırken etrafındaki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Fransız büyükelçinin değiştirilmesi talebi

Burkina Faso hükümeti, Aralık sonunda Fransa'dan, Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın görevden alınmasını ve yerine başka bir ismin gelmesini talep etmişti.

Hükümet, Hallade'ın artık güvenilir bir muhatap olmadığını, kendisiyle çalışmak istemediklerini ifade etmişti.

Ülkede, 22 Aralık 2022'de 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı. (AA)