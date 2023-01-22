Burkina Faso Fransız birliklerinin ülkeyi terk etmesini istedi: 1 ay süre verdiler

Burkina Faso'da Eylül 2022'de yönetime el koyan askeri hükümetin Fransa'dan, ülkede konuşlu olan Fransız birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği bildirildi.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Burkina Faso'nun devlet televizyonu RTB'nin haberine göre, Burkina Faso askeri hükümetine yakın bir kaynak, Fransız birliklerinin geri çekilmesi talebini doğruladı.
Burkina Faso'nun 18 Ocak'ta ülkedeki Fransız birliklerinin varlığına izin veren 2018 askeri anlaşmasını askıya aldığı belirtilirken, Fransa'ya Burkina Faso'dan askerlerini çekmesi için bir aylık süre tanındığı aktarıldı.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, Cuma günü halk sokağa çıkarak Fransa karşıtı sloganlar atmış ve Fransız ordusunun ülkeyi terk etmesini talep etmişti. Fransa'nın ülkede yaklaşık 400 askeri bulunuyor.