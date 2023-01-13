Burkina Faso'da cihatçılardan camiye saldırı: 9 kişi öldürüldü

Burkina Faso'da Ahmedilere ait bir camiye düzenlenen saldırıda dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Müslüman Ahmediye Cemaati'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Mehdi Abad köyündeki camide, akşam namazı sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamaya göre saldırganlar cami imamı dahil içeride bulunan 9 kişiyi zorla dışarı çıkartıp burada öldürdü.

Müslüman Ahmediye Cemaati sözcüsü "Burkina Faso'nun güvenliği ve hükümetin -Müslüman Ahmediler de dahil olmak üzere- tüm Burkinabe halkını koruma görevini yerine getirmesi ve bu şeytani suçun faillerinin adalete teslim edilmesi için dua ediyoruz." dedi.

Saldırıyı henüz bir grup üstlenmezken, saldırıya ilişkin bölgede bulunan El Kaide ve IŞİD bağlantılı cihatçı örgütlerin sorumlu olduğu belirtiliyor. Cihatçı örgütler 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, cihatçı saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ahmedi Müslümanlar, Pakistan da dahil olmak üzere çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede hem devlet hem de devlet dışı aktörler tarafından inançları nedeniyle hedef alınıyor.

13 Temmuz 2021'de BM insan hakları uzmanları, dünya çapında Ahmedilere karşı işlenen ciddi insan hakları ihlallerine duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve ülkeleri Ahmedilere yönelik devam eden baskıyı sona erdirmek için çabalarını iki katına çıkarmaya çağırdı.