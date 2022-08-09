Burkina Faso'da cihatçı saldırı: 15 asker yaşamını yitirdi

Burkina Faso ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzeyinde bir nakliye aracının gizli bir patlayıcının üzerinden geçmesi ve ardından ikinci bir patlamanın meydana gelmesi sonucu en az 15 asker yaşamını yitirdi.

Ülkenin Orta-Kuzey bölgesindeki Bam kentinde gerçekleşen olaydan dolayı yetkililer, cihatçılara işaret etti. El Kaide ve IŞİD kentte 2015'ten beri saldırılar düzenliyor.

Cihatçılar tarafından geçen hafta Bam kentinde gerçekleştirilen saldırıda ise dört asker ve dokuz sivil yaşamını yitirmişti.