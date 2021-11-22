Burhaniye'de 'işsizliğe ve pahalılığa hayır' mitingi

Balıkesir Körfezi'nde bulunan Emek, Barış ve Demokrasi güçleri dün Burhaniye'de yapılan “İşsizliğe ve Pahalılığa Hayır” mitinginde buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge demokratik kitle örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yapılan açıklamada bir avuç haraminin lüks şatafat içinde yaşarken, işçilerin köylülerin, emekçilerin ve emeklilerin sefalete mahkum edildiği dile getirildi.

Açıklamada "Sokaktaki her dört kişiden biri işsiz. Kendi çocuklarına son model arabalar, bu ülkenin aydınlık yüzlerine yoksulluk reva görülüyor. Ülkemizden umudu kesen gençlerimiz bir fırsatını bularak yurt dışına çıkmak için can atıyor. Halk salgında ölüyor, işsiz kalıyor, sefalete mahkum ediliyor. Ekonomi şahlandı diyorlar, Oysa çarşıda, pazarda fiyatlar el yakıyor. Mutfakta buzdolapları tamtakır, tencereler kaynamıyor. Üretici köylüler artık üretemez hale geldi" denildi.