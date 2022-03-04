Burhaniye'de eylem: Zeytinime dokunma!

Zeytinlik alanların maden sahalarına dönüştürülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan yurttaşlar ile Körfez çevre örgütleri, demokrasi ve emek örgütleri "Zeytinime dokunma!" diyerek eylem yaptı.
Açıklamada "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinciliğe yeni bir darbe daha vurulmak isteniyor! Zeytinliklerimiz enerji ve maden şirketlerinin yağma ve talan projelerine açılmak isteniyor!" denildi.
'Yönetmelik geri çekilsin!'
"Gerekçeleri ise enerji madenciliği için kamu yararı imiş. Gerçekte kimin yararı? Enerji ve maden şirketleri zeytinliklerimizde daha rahat at koşturacak" denilen açıklamada yurttaşlar kanun değişikliğini kabul etmediğini duyurdu. Basın açıklamasının bir bölümü şöyle: