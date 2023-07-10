Burgazada'da Progresif Müzik Festivali

Türk Rock Müziği'nin öncü isimlerinden Taner Öngür'ün önayak olmasıyla ilki 10 yıl önce düzenlenen Burgazada Progresif Müzik Festivali, bu yıl 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Flower Room, Pelin Çelik, Briken Aliu ve Taner Öngür & 43.75 gibi grup ve müzisyenlerin sahne alacağı festivali, Taner Öngür, kendi sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Burgazada Progresif Müzik Festivali 10. yılında, olmayan biletler beleşix'te (bu terim, Barışarock aktivistlerinden sevgili Seçkin Erdi'nin buluşu idi). Yani giriş ücretsiz, zaten vapur biletleri de çok pahalılaştı. Neyse; biraz müzik dinleyip güzel bir yaz gecesi yaşamak isteyip de parası az olanlar için elimizden geleni yapıyoruz işte.."