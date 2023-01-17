Burdur'da ücretleri ödenmeyen Getir kuryelerinden mücadele çağrısı

Getir kuryeleri geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye’nin çeşitli kentlerde yaşanılabilir bir ücret ve daha iyi çalışma koşulları için giriştikleri mücadeleyle ses getirmişti. O günden bugüne sorunlar durulmadı, aksine katmerlendi.

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı’nda bir araya gelen Burdur Ayba-SC Getir Şubesi kuryeleri yaşadıkları sorunları anlatıp taleplerini duyurdu.

Yaşanan keyfi ücret kesintileri, mobbing ve hak gaspları için tüm Getir işçilerini mücadeleye çağırdı.

Maaşlar parça parça ve geç ödeniyor!

Kuryeler son 4 aydır maaşlarını gecikmeli ve de parça parça aldıklarını ilettiler. Kuryeler depo sahibinin maaşlarını kendi bünyesindeki farklı işletmeler üzerinden kullanmakta ve kendi maaşlarını taksitle ödendiğini dile getirdiler. Bu konu hakkında depo sahibi ile defalarca kez görüşmelerine rağmen sonuç alamadıklarını durumu getir merkeze iletmelerine rağmen oradan da dönüş olmadığını söylediler.

Kuryelere görevleri dışında işler yaptırıldı!

PE Motokurye Dayanışma Ağı'yla iletişime geçen, haksız yere işten çıkartılan Harun “Aynı zamanda iş anlaşmamızda kurye olarak çalışmamıza rağmen, işletme sahibi kuryeleri boş kaldıkları zamanlarda depo içerisinde depo sorumlusu olarak çalıştırılmaktayız. Depoda mal çekme, temizlik, sipariş hazırlama, muhasebe hesapları vb. pek çok konuda kuryeleri dayatarak çalıştırmaktadır. Depo sahibi buna ek olarak kuryeleri kendi bünyesinden diğer işletmede çalışmaya da zorlamaktadır. Depo noktasının yan tarafından bulunan su satış dükkânı depo sahibine aittir ve kuryeleri sürekli olarak burada mal taşıma konusunda zorlamaktadır. Yine kendisine ait başka bir işletmede Cem Ağruslu’yu da sigortasız çalıştırarak ücret ödemesi de yapmadığını biliyoruz. İlk başlarda işletme ile aramız kötü olmasın diye, taleplerine yardımcı olduk fakat sonrasında bu durum bizim mecburi işimiz gibi dayatılmaya başladı" dedi.

Kuryelerin iş güvenlikleri ihlal ediliyor!

İşletme bünyesinde çalışan hiçbir kuryeye koruyucu kask dışında hiçbir ekipman temin edilmediğini söyleyen kuryeler son 4 aydır tek taraflı ve karşılıklı şekilde olmak üzere birçok iş kaza yaşandığını fakat işletme sahibi bunların hiçbirini Getir’e bildirmediğini de kaydetti.

Kuryeler; yaşanan tüm iş kazalarında kuryelerin sesini çıkarmadığı için depo sahibinin bu durumu sürdürdüğünü dile getirdi.

Kurye Hüseyin ise; “Daha kaza yaraları sarılmadan hasar gören motorun ücretini maaşımdan kestiler. Üstelik iş kazası olduğu bildirilmediği gibi depo sahibi tarafından kaza ile ilgili bir tazminat tarafıma ödenmedi” dedi.

Kuryelerin sigortaları geç başlatılıyor ve eksik yatırılıyor!

Kurye Kadircan, “Kanunen bir çalışan işe başladığı gün itibari ile sigortasının da aktif edilmesi gerekmesine rağmen, işletme sahibi sigorta gün priminden kâr elde etmek için bizleri önce deneme adı altında bir süre çalıştırarak sonrasında sigorta başlangıcı yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan son süreçte ise kuryeler geriye dönük olarak işten çıkarıldıkları gibi maaşları da ödenmedi.

Getir kuryelerinin talepleri

Kuryelerin talepleri ise şu şekilde;

Tüm ücret kesintilerinin iadesi

Ücret kesintilerine son verilmesi

İlgili işletme de yaşanan usulsüzlüklere dair Getir firması tarafından denetim veya yaptırım uygulanması

İşten çıkışı verilen kuryelerin tekrar işe alınması

İşe başlatılmayan kuryelerin işçilik alacaklarının ödenmesi

İş güvenliği ekipmanların sağlanması

Yaşanan haksızlıklar karşısında depodaki tüm kuryeler işi durdurduklarını iletirken iş bırakmalarının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen geri dönüş alamadıklarını ve de karşılarında bir muhatap bulamadıklarını kaydettiler. Bu durumda tüm yasal yolara başvuracaklarını kaydeden kuryeler taleplerinin karşılanmasını ve arabuluculuk sürecini başlatacaklarını ilettiler.

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