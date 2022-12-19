Burdur'da terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, bugün sabah erken saatlerde hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapının önünde battaniyeye sarılı bebek olduğunu fark etti.

ANKA'nın haberine göre Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına haber verdi. Terk edilen bebek, muhtarın ihbarı üzerine ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada hipotermi geçirdiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Gece 02:00 sıralarında doğduğu ve göbek bağının taşla ezilerek koparıldığı öğrenilen bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.