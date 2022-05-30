Burdur'da sendikalardan öğretmenlerin darp edilmesine tepki

Burdur merkezdeki İstiklal Ortaokulu’nda bir öğrenci, okul koridorunda bir kız öğrenciyi darp ederken okulun müdür yardımcısı G.B. araya girerek ayırmak istemiş, 8. Sınıf öğrencisi bu sırada müdür yardımcısı G.B.'nin boğazını sıkmıştı. Aynı öğrenci, durumu fark ederek araya giren öğretmen Z.D.’ye de omuz atarak yere düşürmüş, öğretmenler ise olaydan sonra darp raporu alarak öğrenciden şikayetçi olmuştu.

Okulda görevli öğretmenler, söz konusu öğrencinin başka bir okula nakledilmemesi ve aldığı sağlık raporunun süresi dolduğu için bugün okula gelmesi üzerine, eğitim sendikalarının Burdur şube başkanları ile birlikte okulun önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkanı Sedat Çiçek, Türk Eğitim Sen Burdur Şubesi Başkan Orhan Akın, Eğitim Bir-Sen Burdur Şubesi Başkanı Murat Bulut'un da açıklama gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuşan Eğitim İş Burdur Şubesi Başkanı Erkan Putgül şunları söyledi:

"Öğretmenlik Kanunu’nda özellikle itiraz ettiğimiz birçok nokta var. Bu olay, bu kanunun ne kadar eksik olduğunu, öğretmenin hiçbir hakkını savunmadığını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla öğretmene şiddetin kanunda yer alması gerekir. Başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkililerin gereken davranışı sergilemesi ve öğretmenin yanında olduğunu göstermesi gerekmektedir."

Basın açıklamasına katılan öğretmenler, yaşanan olayı alkışlarla protesto ettiler.