Burdur'da şebeke suyu kullanımı kısıtlandı

Burdur Belediyesi tarafından kuraklığa karşı alınan karara göre, kentte belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, iş yeri ve bina kaldırımları yıkamak kısıtlandı.

Son yıllarda su varlığının önemli kısmını kaybedip, kuraklık tehlikesi karşı karşıya kalan Burdur Gölü ile gündeme gelen kentte, bu kez içme suyu sıkıntısı baş gösterdi.

DHA'nın haberine göre, Burdur Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, kuraklık ve su sorunu gündeme alındı. Toplantıda, belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamanın, bahçe ve tarla sulamanın, iş yeri ve bina kaldırımları yıkamanın kısıtlanması kararı görüşüldü.

'Önemli bir susuzluk sorunu yaşanacak'

Konuya ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Ercengiz, “Geçen yıl içme suyunda sorun yaşadık. Havzamızın yer altı su kaynakları hızla azalıyor. Şu anda başka bir su kaynağımız yok. Ülkemiz, bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacak. Kuraklık haritasını zaman zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlıyor. Bölgemiz maalesef aşırı kuraklık çeken bölgelerden biri. Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yer altında ne kadar su kaldığını kestiremiyoruz. Bu nedenle de zabıtamızdan bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, caydırıcı olması adına; amacımız ceza kesmek değil; vatandaşımızda bir duyarlılık oluşturma adına böyle bir gündem maddesini aldık” dedi.

Daha sonra yapılan oylama ile 1 çekimser oya karşılık gündem maddesi, oy çokluğu ile kabul edildi.