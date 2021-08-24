Burdur'da sağlık emekçilerine saldıran kişi tutuklandı

Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan dört kişiden biri tutuklandı.

Zanlılardan S.T tutuklanırken; G.Ç, D.Y. ve 18 yaşından küçük E.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde Acil Servis Covid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşirenin üzerine yürüdü.

Daha sonra iki hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine saldırdı.

Çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.

Sağlık çalışanları ise darp raporu alarak şikayette bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saldırıya tepki göstermiş ve "Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz" demişti.