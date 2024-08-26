Burdur'da kısır, küpeli ve engelli köpekleri toplayan belediyeye tepki: 'Onu almayın, o yaşayamaz'

AKP’nin sokak hayvanlarının toplanılıp “ötanazi” adı altında öldürülmesinin önünü açan yasa teklifinin yürürlüğe girmesinin ardından CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ancak birçok CHP’li belediye kısır, aşılı ve küpeli sokak köpeklerini toplamaya devam ediyor.

Son iki örnek Burdur ve Kütahya’nın merkez ilçelerinde yaşandı.

Burdur Belediyesi’nin bu sabah kısır, aşılı ve küpeli sokak köpeklerini toplamak için geldiği mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi.

Yaşlı bir kadın mahalle sakini, kucağında torunuyla birlikte köpeklerin toplanmasına tepki gösterdi. Mahallelinin Efe adını verdiği engelli köpeğin alınmasına karşı çıkan kadın gözyaşları içinde “Efe’yi almayın, o sakat, yaşayamaz” dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “CHP belediyelerinin ‘Küpeli, kısır, sosyal köpekleri almayacağız’ demesine rağmen Burdur Belediyesi sokağının KISIR-KÜPELİ-ENGELLİ köpeklerini toplayıp geçici bakımevine tıkma çalışmalarına başlamış” bilgisi verildi.

Yasayı AYM’ye taşıyan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a seslenen HAYTAP “Yaptığınız açıklamaya, verdiğiniz sözlere istinaden Burdur’a acil dur demenizi bekliyoruz" dedi.

Paylaşımda "Kısır, aşıları tam hatta engelli dostlarımızın peşinden polis ve zabıta eşliğinde koşmanın, köpek popülasyonunun azalmasına katkısı olmayacağı gibi yerlerine gelecek kısır olmayan köpekler ile popülasyonu arttırdığınızın farkında mısınız?” ifadelerine yer verildi.

Kütahya'da da küpeli hayvanlar toplandı

CHP’li Kütahya Belediyesi’nin sokak köpeklerini topladığı bir araç da yurttaşlarca görüntülendi.

Videoyu kayda alan bir yurttaş belediyenin küpeli hayvanları topladığını belirterek “Güya bize toplama yapmayacağız diyorlardı. Etrafta tek bir can bile kalmadı” dedi.

Bilim insanları uyarmıştı: Küpeli hayvanların toplanması büyük risk yaratır

AKP’nin sokak hayvanlarını toplayıp katletme yasasına karşı başta veteriner hekimler olmak üzere çok sayıda uzman, yasanın sonucu olarak ilk toplanılacak hayvanların uysal, insanlarla yaşamaya alışkın, kısır, aşılanmış hayvanlar olacağını belirtmişti.

Uzmanlar toplanılan uysal, aşılı ve kısır hayvanlardan boşalan yerlere yaban hayatıyla teması daha fazla olan, aşısız hayvanların geleceğini, sokak hayvanları popülasyonunu istenenin tam aksine artıracak olan yasanın bu nedenle kuduz vb. hastalıklara ilişkin riski de yükselteceğini vurgulamıştı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Meclis komisyonunda yasa teklifine ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada "Bu tarz itlaflarda en çok kısırlaştırılmış, aşılanmış ve insanlarla beraber yaşamaya alışmış hayvanlar yok edilmektedir" demişti.

Arslan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu itlaf sürü bağışıklığını doğrudan azaltmakta ve yerel popülasyonu kuduz bulaşma riski açısından daha büyük tehlikeye sokmaktadır. Halk sağlığı ve güvenliği için atılacak bu türden yanlış adımlar daha büyük tehlikelere yol açabilecek, insanlarla yakın teması olmayan saldırgan sahipsiz hayvanları insanlarla karşı karşıya getirebilecektir."

Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından AKP'li belediyelerin yönetimde olduğu Niğde ve Altındağ belediyelerindeki barınaklardan katliam haberleri gelmişti.